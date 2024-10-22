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22 октября, 15:30

Происшествия

Новости регионов: вертолет санавиации совершил посадку в лесополосе под Нижним Новгородом

Новости регионов: вертолет санавиации совершил посадку в лесополосе под Нижним Новгородом

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Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в Нижегородской области. Он приземлился в лесополосе. На борту находился экипаж с пациентом. Серьезных травм никто не получил. Один из пилотов вышел на трассу и смог сориентировать скорую и пожарную машину. Пострадавшим оказали помощь на месте. Затем их эвакуировала санитарная авиация. По данным СМИ, у вертолета могли возникнуть проблемы с двигателем.

Тем временем в Забайкалье на лебедя напали бродячие собаки, которые поранили ему крыло. Из-за этого пернатый не смог улететь. В итоге сотрудники МЧС спасли птицу и вытащили ее на берег. После этого лебедя увезли в Читинский зоопарк для оказания помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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