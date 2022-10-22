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Транспорт

Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября на полгода

Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября на полгода

Новости последнего часа: Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября

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На полгода закроют часть Замоскворецкой линии метро. Речь идет об участке от "Автозаводской" до "Орехово". Он перестанет работать уже 12 ноября. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Дело в запланированных строительных работах: на участке от "Царицыно" до "Кантемировской" фактически появится новый тоннель протяженностью 120 метров. Работы будут вестись круглосуточно открытым способом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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