Москвичам предложили отгадать станцию Бутовской линии

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на Бутовской линии. Это самая южная станция в пределах Московской кольцевой. Открыли ее в 2014 году, рядом с двумя крупными природными комплексами. К моменту открытия место было практически безлюдное, а теперь пользуется популярностью. Архитектурный проект в процессе меняли. Это единственная подземная станция московского метрополитена, куда проникает дневной свет с поверхности.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.