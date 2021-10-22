Станцию МЦД у Комсомольской площади назовут Площадь трех вокзалов

Новую станцию МЦД назовут Площадь трех вокзалов. Такое решение приняли москвичи на сайте "Активный гражданин". За этот вариант проголосовали более 120 тысяч человек. Свыше 90 тысяч жителей выбрали Каланчевскую.

У площади, где расположены три вокзала столицы, строят один из крупнейших транспортных хабов. На станции, название для которой выбирали москвичи, уже построена одна платформа. Она принимает поезда МЦД-2.

К 2023 году будет готова платформа для поездов МЦД-4. Хаб свяжет диаметры, метро и наземный транспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.