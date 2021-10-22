Схема движения изменится на территории "Москва-Сити"

С 22 октября на территории "Москва-Сити" изменится схема движения. Там станет заметно меньше машин. Всех будут отправлять в подземный паркинг. Появятся специальные парковочные точки для таксистов, а вокруг торгового центра "Афимолл" – пешеходные зоны.

Водители больше не смогут ездить транзитом через "Москва-Сити". И теперь к каждой башне можно будет подъехать только через конкретный въезд. А на Тестовской улице и в 1-м Красногвардейском проезде заработают выделенные полосы для общественного транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.