Маршрутом столичного трамвая № 90 воспользовались более 150 тысяч пассажиров

Новый трамвайный маршрут № 90 в Москве перевез более 150 тысяч пассажиров. Линия проходит от станции метро "Сокольники" до Павелецкого вокзала и соединяет центр города с транспортными узлами.

На маршруте курсируют современные трамваи "Львенок‑Москва" с автономным ходом: по проспекту Академика Сахарова они движутся без подключения к проводам. Новые остановки пользуются большой популярностью, обеспечивая удобный доступ к вокзалам, станциям метро и Московским центральным диаметрам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.