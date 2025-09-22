Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 19:15

Транспорт

Маршрутом столичного трамвая № 90 воспользовались более 150 тысяч пассажиров

Маршрутом столичного трамвая № 90 воспользовались более 150 тысяч пассажиров

Новости Москвы: новый участок МСД с тоннелем построят под Бакинской улицей

Открытие станции столичного метро "Котельники" разгрузило дороги юго-востока столицы

Два вагона пригородного поезда загорелись в Краснодарском крае

Станция "Котельники" стала 197-й в столичном метро

Станции "Котельники" столичного метро исполнилось 10 лет

"Это Москва. Инфраструктура": трамвайные пути

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Поезда не будут ходить от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" в Москве 27 и 28 сентября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 22 сентября

Новый трамвайный маршрут № 90 в Москве перевез более 150 тысяч пассажиров. Линия проходит от станции метро "Сокольники" до Павелецкого вокзала и соединяет центр города с транспортными узлами.

На маршруте курсируют современные трамваи "Львенок‑Москва" с автономным ходом: по проспекту Академика Сахарова они движутся без подключения к проводам. Новые остановки пользуются большой популярностью, обеспечивая удобный доступ к вокзалам, станциям метро и Московским центральным диаметрам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДарья Тащина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика