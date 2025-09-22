Станции "Котельники" столичного метро исполнилось 10 лет. Она стала 197-й станцией Московского метрополитена и вошла в состав Таганско-Краснопресненской линии. Часть ее выходов ведет в Москву, а другие – в область, в Люберцы и Котельники.

В рабочие дни там совершается около 70 тысяч поездок. Введение станции помогло разгрузить дороги у МКАД и снизить загрязнение воздуха. Жители отмечают, что теперь не нужно тратить время в автобусных пробках, чтобы попасть в соседние районы.

