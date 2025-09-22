Форма поиска по сайту

22 сентября, 09:30

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 22 сентября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Варшавском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД в районе 61-го километра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Люблинской улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

