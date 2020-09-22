Новости Московского транспорта

Новые станции Троицкой линии оснастили цифровой навигацией и теперь в метро установлено более 200 указателей. На станциях современные технологии объединяются с привычными навигационными принципами московского транспорта. С цифровой навигацией можно информировать пассажиров о работе транспорта и массовых мероприятиях вблизи метро.

"Чат-бот Александру научили строить маршруты. Новая возможность доступна на всех самых популярных платформах цифрового помощника, включая приложение "Метро Москвы" и сообщество "Московское метро" в соцсети "ВКонтакте". Виртуальный ассистент уже ответил более чем на 15 миллионов разных запросов горожан. С начала этого года он стал работать еще эффективнее благодаря внедрению нейросетей. Продолжаем развивать цифровые сервисы для удобства пользователей по задаче мэра Москвы Сергея Собянина"– заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По 46 адресам в Москве установят инновационные светофоры в рамках эксперимента по повышению безопасности на дорогах. Модель "Сириус" более заметна, что подтвердили 87% водителей, опрошенных в результате первого этапа тестирования.