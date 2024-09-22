МСД улучшил транспортную доступность жителей 48 районов

Московский скоростной диаметр улучшил транспортную доступность для жителей 48 районов столицы, а это около пяти миллионов человек. МСД ежедневно пользуются около 400 тысяч автомобилистов. Дорога связала крупнейшие вылетные магистрали столицы: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты, шоссе Энтузиастов. С вводом московского скоростного диаметра трассы столицы уже разгрузились на 20%.

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