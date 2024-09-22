Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 21:15

Транспорт

МСД улучшил транспортную доступность жителей 48 районов

МСД улучшил транспортную доступность жителей 48 районов

Новости часа: московские школьники взяли золото на Международной астрономической олимпиаде

Жители столицы совершили 1,3 миллиона поездок на речных электросудах

Московский скоростной диаметр связал 48 районов столицы

Пассажиры совершили 1,3 млн поездок на речных электросудах

МСД соединил крупнейшие вылетные магистрали

Москвичи совершили 1,3 миллиона поездок на речных электросудах

Более 50 млн человек воспользовались аэропортами Москвы в 2024 году

Москвичи совершили 1,3 млн поездок на речных электросудах

МСД улучшил транспортную доступность для жителей 48 районов Москвы

Московский скоростной диаметр улучшил транспортную доступность для жителей 48 районов столицы, а это около пяти миллионов человек. МСД ежедневно пользуются около 400 тысяч автомобилистов. Дорога связала крупнейшие вылетные магистрали столицы: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты, шоссе Энтузиастов. С вводом московского скоростного диаметра трассы столицы уже разгрузились на 20%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика