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22 сентября, 08:45

Транспорт

Экстренно севший самолет под Новосибирском снова сможет летать

Экстренно севший самолет под Новосибирском снова сможет летать

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Пассажирский самолет А320, севший в поле под Новосибирском, после ремонта снова сможет летать. Об этом сообщили в компании "Уральские авиалинии", которой принадлежит лайнер.

Специалисты не нашли повреждений, из-за которых аэробус пришлось бы утилизировать. Во время посадки в один из двигателей попала земля, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, а также развернута передняя стойка шасси. Причину неисправности одной из гидросистем нашли и устранили. Осталось только вывезти самолет с поля. На это может уйти несколько месяцев, заявили в компании.

Airbus 320 рейсом Сочи – Омск экстренно сел под Новосибирском 12 сентября. Судно приземлилось в пшеничном поле. На борту самолета находилось 168 человек. Никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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