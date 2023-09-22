Президентский авиаперевозчик решил продать Ту-214

Самолеты из авиапарка Владимира Путина продадут. Специальный летный отряд "Россия" ищет покупателей на Ту-214, которые планируют вывести из эксплуатации. Об этом пишет "Коммерсант".

Речь идет минимум о двух лайнерах, на которых летали высшие лица государства, в том числе российский президент. Все эти борты – вне летной годности, им более 20 лет. Стоимость восстановления оценивают в 3–4 миллиарда рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.