В столичном регионе изменится стоимость проезда на железнодорожном транспорте

Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и области изменится с 1 октября, в том числе на МЦД. Изменения в основном коснутся Подмосковья, уточнили в Дептрансе. Перевозчики попросили власти индексировать тарифы. Это и было сделано, но ниже уровня инфляции.

С начала месяца стоимость проезда на МЦД внутри Москвы по карте "Тройка" или банковской карте останется без изменений – 46 и 51 рубль. Зона "Пригород" в тарифе кошелек будет стоить 60 рублей по "Тройке" и 65 по банковской карте. И зона "Дальняя" в тарифе "Кошелек" по транспортной карте – 89 рублей. Стоимость абонементов останется без изменений.

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