Рублево-Архангельская линия метро пройдет под руслом Москвы-реки

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 12:00

Транспорт

Рабочие приступили к строительству подводного тоннеля Рублево-Архангельской линии московского метро. Участок пройдет под руслом Москвы-реки от делового комплекса "Москва-Сити" в сторону района "Липовая Роща".

В настоящее время ведутся работы по разработке грунта и устройству монолитных конструкций. Для обеспечения безопасности подводного участка применяется высокоточная железобетонная отделка с дополнительным металлическим экраном.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

