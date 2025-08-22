Рублево-Архангельская линия метро пройдет под руслом Москвы-реки

Рабочие приступили к строительству подводного тоннеля Рублево-Архангельской линии московского метро. Участок пройдет под руслом Москвы-реки от делового комплекса "Москва-Сити" в сторону района "Липовая Роща".

В настоящее время ведутся работы по разработке грунта и устройству монолитных конструкций. Для обеспечения безопасности подводного участка применяется высокоточная железобетонная отделка с дополнительным металлическим экраном.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.