В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 22 августа

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском шоссе, Рязанском проспекте и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД до Каширского шоссе, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Степан Кузнецов.

Общая интенсивность трафика составляет 2 балла.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, на внутренней стороне ТТК от

Автозаводской улицы до Гагаринского тоннеля, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерние часы ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут дорожные работы на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, а также аварии на магистралях при выезде из города.

