Международный транспортный саммит продлится в Москве до 25 августа

В Москве с 21 по 25 августа проходит Международный транспортный саммит, где обсуждают самые передовые технологии и внедрение их в городскую среду. Мероприятие собрало сотни участников со всей России и из-за рубежа. У них есть возможность не только обсудить главные тренды в организации жизни в мегаполисах, но и наладить новые деловые связи.

В саммите приняли участие более 150 зарубежных гостей, среди них – главы городов, министры транспорта, руководители транспортах и технологических предприятий и многие другие.

В ходе саммита также был подписан меморандум о создании рабочей группы между правительством Москвы и народным правительством Пекина.

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