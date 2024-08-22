Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 13:15

Транспорт

Международный транспортный саммит продлится в Москве до 25 августа

Международный транспортный саммит продлится в Москве до 25 августа

Новости часа: Собянин распорядился установить мемориальные доски пяти героям России и СССР

Вылет четырех самолетов Волгоград – Москва задерживается

У следующего рейсом Хабаровск – Москва самолета сработал датчик задымления

Новости Московского транспорта

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об увеличении объемов экспорта, поддержанного городом

На территории Северного вокзала прошла профориентационная встреча

Дептранс напомнил об изменениях расписания на Курском и Рижском направлениях

Средний возраст легковых машин в РФ приблизился к 12 годам

Порядка 500 машин приняли участие в столичном автопробеге, посвященном флагу РФ

В Москве с 21 по 25 августа проходит Международный транспортный саммит, где обсуждают самые передовые технологии и внедрение их в городскую среду. Мероприятие собрало сотни участников со всей России и из-за рубежа. У них есть возможность не только обсудить главные тренды в организации жизни в мегаполисах, но и наладить новые деловые связи.

В саммите приняли участие более 150 зарубежных гостей, среди них – главы городов, министры транспорта, руководители транспортах и технологических предприятий и многие другие.

В ходе саммита также был подписан меморандум о создании рабочей группы между правительством Москвы и народным правительством Пекина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттехнологиивидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика