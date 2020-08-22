Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Пользователи сервиса аренды электросамокатов в этом сезоне совершили уже 46 миллионов поездок. Это на 8 миллионов больше, чем за такой же период в 2023 году. 85% всех поездок – дорога до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем поездки в городском транспорте комфортными и выгодными. В этом нам помогают партнеры из НСПК. С середины июня пассажиры получили в виде кешбэка более 3 миллионов рублей. Регулярно пользоваться оплатой проезда через СБП в транспорте Москвы стали порядка 20 тысяч жителей. Сейчас СБП в открытом тестовом режиме доступна на всех турникетах метро, МЦК, речном и наземном транспорте", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

На эксплуатационной площадке "Фили" работает автоколонна с 46 женщинами-водителями. Всего в Москве более 900 водителей электробусов и автобусов – женщины.

