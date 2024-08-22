Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 07:45

Транспорт

Средний возраст легковых машин в РФ приблизился к 12 годам

Средний возраст легковых машин в РФ приблизился к 12 годам

Порядка 500 машин приняли участие в столичном автопробеге, посвященном флагу РФ

"Мой район. Новости": колонны появятся на новой станции "Вавиловская"

Народный автопробег в честь Дня Государственного флага России пройдет в Москве

В Москве пройдет автопробег по Садовому кольцу ко Дню флага России

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Новости час: новая поликлиника на улице Вавилова откроется до конца года

Движение поездов через станцию метро "Саларьево" осуществляется в штатном режиме

Станция метро "Саларьево" открыта для входа и выхода пассажиров

Новости часа: столичные аэропорты работают штатно после ограничений из-за атаки БПЛА

В среднем возраст машин в России на данный момент составляет примерно 12 лет. Если два года назад он составлял почти 10 с половиной лет, то теперь – на год больше.

Автовладельцы стали внимательней, так как поддержанный транспорт более прихотлив в обслуживании. Чтобы обслуживать такие машины, нужны качественные запчасти.

Как продлить жизнь машине и не столкнуться с подделкой? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоНика КараваеваМаксим ШаманинКонстантин Цыганков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика