Средний возраст легковых машин в РФ приблизился к 12 годам

В среднем возраст машин в России на данный момент составляет примерно 12 лет. Если два года назад он составлял почти 10 с половиной лет, то теперь – на год больше.

Автовладельцы стали внимательней, так как поддержанный транспорт более прихотлив в обслуживании. Чтобы обслуживать такие машины, нужны качественные запчасти.

Как продлить жизнь машине и не столкнуться с подделкой? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.