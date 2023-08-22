Еще несколько выделенных полос общественного транспорта появятся в Москве в сентябре

Сразу несколько новых выделенных полос заработают в Москве в сентябре. Благодаря им городской наземный транспорт будет проезжать эти участки дороги примерно в два раза быстрее.

С начала 2023 года в Москве появилось более 38 километров новой дорожной инфраструктуры. Выделенные полосы помогают снизить количество аварий на 30–40% и уменьшить риски для всех участников дорожного движения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.