Немецкие автоконцерны ограничили работу своих онлайн-сервисов в РФ

Немецкие автоконцерны ограничивают работу своих онлайн-сервисов в России. Дилерам марок BMW и Audi ограничили доступ к программному обеспечению, а владельцы машин не смогут получить доступ к истории техобслуживания.

Не получится, например, изготовить дубликаты ключей. Возможны проблемы при замене некоторых систем, которые необходимо прописывать в прошивке машины, например, датчики антиблокировочной системы тормозов, подушек безопасности и даже парктроников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.