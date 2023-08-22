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Транспорт

Немецкие автоконцерны ограничили работу своих онлайн-сервисов в РФ

Немецкие автоконцерны ограничили работу своих онлайн-сервисов в РФ

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Немецкие автоконцерны ограничивают работу своих онлайн-сервисов в России. Дилерам марок BMW и Audi ограничили доступ к программному обеспечению, а владельцы машин не смогут получить доступ к истории техобслуживания.

Не получится, например, изготовить дубликаты ключей. Возможны проблемы при замене некоторых систем, которые необходимо прописывать в прошивке машины, например, датчики антиблокировочной системы тормозов, подушек безопасности и даже парктроников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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