Новости последнего часа: аэропорты Москвы в условиях смога продолжили работу штатно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Аэропорты Москвы в условиях смога работают штатно, заявили в Росавиации.

Правительство РФ утвердило план развития туризма в России до 2035 года, сообщили в кабмине.

Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 23 августа по 5 сентября. Об этом сообщил перевозчик.