Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 российских аэропортов до 29 августа

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 российских аэропортов. На этот раз – до 29 августа.

Закрыты аэропорты Белгорода, Геленджика, Анапы, Симферополя, Воронежа и другие. Пассажиров просят пересесть на поезда и автобусы либо планировать авиамаршруты через большие транспортные хабы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.