Ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ продлили до 29 августа

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа. Об этом сообщает Росавиация.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростов-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее ограничения на полеты были продлены Росавиацией до 23 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.