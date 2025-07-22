Аэропорт Шереметьево заработал в штатном режиме

Аэропорт Шереметьево работает без ограничений в штатном режиме. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, а на вылет – по очередности и готовности воздушных судов.

Пассажирам оказывают всестороннюю поддержку, в том числе организуют зоны отдыха с матрасами, бесплатно выдают воду, а также предоставляют необходимую информацию в круглосуточном режиме. Работают комнаты матери и ребенка, детские зоны, есть отдельные залы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

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