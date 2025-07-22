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22 июля, 11:15

Транспорт

В столице ввели в эксплуатацию почти 2,5 тысячи электробусов

В столице ввели в эксплуатацию почти 2,5 тысячи электробусов

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В Москве уже работает почти 2,5 тысячи электробусов, а этим летом начали поступать новые модели А5. В 2025 году на маршруты выйдут 400 электробусов нового поколения, еще 700 добавят в следующие два года.

На новых электробусах увеличен запас хода, расширены дверные проемы, а салон стал вместительнее. Такие машины экологичны и почти не выбрасывают вредных веществ в атмосферу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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