В столице ввели в эксплуатацию почти 2,5 тысячи электробусов

В Москве уже работает почти 2,5 тысячи электробусов, а этим летом начали поступать новые модели А5. В 2025 году на маршруты выйдут 400 электробусов нового поколения, еще 700 добавят в следующие два года.

На новых электробусах увеличен запас хода, расширены дверные проемы, а салон стал вместительнее. Такие машины экологичны и почти не выбрасывают вредных веществ в атмосферу.

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