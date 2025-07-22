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22 июля, 07:30

Транспорт

Российские автомобилисты смогут ездить в Китай и Монголию по "Синей карте"

Российские автомобилисты смогут ездить в Китай и Монголию по "Синей карте"

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Российские автомобилисты смогут ездить в Китай и Монголию по "Синей карте". Эта система станет альтернативой европейской "Зеленой карте", к которой Россия больше не подключена с 2023 года.

Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, Москва и Пекин уже обсуждают детали присоединения Китая к новой системе. "Синяя карта" позволит водителям пересекать границы без необходимости оформлять отдельные страховые полисы для каждой страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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