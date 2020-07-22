Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

У городского проката "Велобайк" появилось приложение для Android в RuStore. Теперь ранее скачанное приложение нужно удалить и установить новое.

"Чтобы пассажирам на БКЛ было комфортнее, мы еще больше сократили интервалы между поездами. Теперь в часы пик они приезжают на 10–15 секунд быстрее. Благодаря закупке современных составов "Москва-2020", открытию новых электродепо "Нижегородское" и "Аминьевское" и прекращению вилочного движения удалось повысить парность движения поездов. Благодаря этому в вагонах становится свободнее и сокращается время ожидания на станциях. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем улучшать качество поездок", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Популярность трамвая растет и на данный момент пассажиры совершают на них около 700 тысяч поездок в будний день. К 2030 году на трамваях будет ездить один миллион пассажиров в день, что в два раза больше, чем в 2023 году. Будут построены и восстановлены сразу несколько востребованных трамвайных линий в разных районах Москвы.