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22 июля, 14:30

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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: началось строительство станции метро "Рублево-Архангельское"

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Более 22 тыс пассажиров в неделю перевозят столичные регулярные речные суда

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

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"Чтобы пассажирам на БКЛ было комфортнее, мы еще больше сократили интервалы между поездами. Теперь в часы пик они приезжают на 10–15 секунд быстрее. Благодаря закупке современных составов "Москва-2020", открытию новых электродепо "Нижегородское" и "Аминьевское" и прекращению вилочного движения удалось повысить парность движения поездов. Благодаря этому в вагонах становится свободнее и сокращается время ожидания на станциях. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем улучшать качество поездок", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Популярность трамвая растет и на данный момент пассажиры совершают на них около 700 тысяч поездок в будний день. К 2030 году на трамваях будет ездить один миллион пассажиров в день, что в два раза больше, чем в 2023 году. Будут построены и восстановлены сразу несколько востребованных трамвайных линий в разных районах Москвы.

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