Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Транспорт

Временно закрыт участок метро между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская"

Временно закрыт участок метро между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская"

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Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро закрыли 22 июля. Ограничения ввели на два дня. Поезда не будут ходить между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская".

Это связано с ремонтными работами сразу на нескольких станциях салатовой ветки. Так, на "Трубной", "Сретенском бульваре" и "Чкаловской" покрасят потолки, заменят лампы и отшлифуют мрамор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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