Мужчина, прокативший ребенка на электросамокате, заплатит несколько штрафов

В Москве полицейские задержали мужчину, который вместе с ребенком мчался по проезжей части на электросамокате на скорости выше 50 километров в час. Оказалось, что москвич решил прокатить 10-ти летнего сына.

Теперь его могут наказать за нарушение сразу по нескольким правилам. Как сообщают в Госавтоинспекции, мужчину оштрафуют за неправильную перевозку детей, езду без шлема и проезд через стоп-линию. Также он не имел права управлять мощным самокатом без водительского удостоверения.

Всего ему придется заплатить более 30 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.