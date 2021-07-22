Жители ТиНАО пожаловались на очереди к общественному транспорту

Жители Троицка прислали видео очередей, снятых у метро "Теплый Стан". Авторы роликов утверждают: чтобы добраться в Москву и обратно им приходится долго ждать транспорт.

О том, что происходит на маршруте в часы пик – в эфире телеканала Москва 24.