Новости Москвы: трамвайную линию строят на проспекте Академика Сахарова

В Москве идет строительство трамвайной линии от Комсомольской площади до Бульварного кольца. Она пройдет по проспекту Академика Сахарова и свяжет восточные районы с югом и центром города. Как ожидается, это поможет разгрузить станцию метро "Комсомольская".

На юге города на месте снесенных домов по реновации возводят современные новостройки. Там уже демонтировали около 50 зданий. Они находятся в районах Царицыно, Нагорном и Нагатинском Затоне, а также Чертаново Южное. Как сообщили в департаменте градостроительной политики, всего в рамках программы в округе предстоит расселить более 370 домов. Это улучшит условия проживания более 80 тысяч москвичей.

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