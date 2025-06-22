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Новости

22 июня, 19:30

Транспорт

Новости Москвы: трамвайную линию строят на проспекте Академика Сахарова

Новости Москвы: трамвайную линию строят на проспекте Академика Сахарова

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В Москве идет строительство трамвайной линии от Комсомольской площади до Бульварного кольца. Она пройдет по проспекту Академика Сахарова и свяжет восточные районы с югом и центром города. Как ожидается, это поможет разгрузить станцию метро "Комсомольская".

На юге города на месте снесенных домов по реновации возводят современные новостройки. Там уже демонтировали около 50 зданий. Они находятся в районах Царицыно, Нагорном и Нагатинском Затоне, а также Чертаново Южное. Как сообщили в департаменте градостроительной политики, всего в рамках программы в округе предстоит расселить более 370 домов. Это улучшит условия проживания более 80 тысяч москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортгородвидеоЕкатерина Фоменко

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