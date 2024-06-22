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Новости

22 июня, 22:30

Транспорт

Движение между "Деловым центром", "Шелепихой" и "Хорошёвской" временно закрыто

Движение между "Деловым центром", "Шелепихой" и "Хорошёвской" временно закрыто

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Движение между станциями "Деловой центр", "Шелепиха" и "Хорошёвская" БКЛ временно закрыто в связи с присоединением участка к строящейся Рублево-Архангельской линии. Пассажиров об это дополнительно информируют в метро.

Кроме того, инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров встречают горожан и помогают скорректировать маршрут. На время строительных работ можно воспользоваться Филевской и Солнцевской линиями, МЦК, а также МЦД-1 и МЦД-4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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