Участок БКЛ от "Делового центра" до "Хорошёвской" временно закроют с 22 июня

Участок "Деловой центр" – "Шелепиха" – "Хорошёвская" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) будет временно недоступен для пассажиров с 22 июня из-за работ по его интеграции с новой Рублево-Архангельской линией.

Москвичам и гостям столицы рекомендовали заранее планировать маршрут и пользоваться Филевской и Солнцевской линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также первым и четвертым Московскими центральными диаметрами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

