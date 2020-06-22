Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В выходные дни, 24–25 июня, не будет движения поездов на участке между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Это необходимо для ремонта станций "Боровицкая" и "Полянка". Более 60 инспекторов ЦОМП будут помогать пассажирам на станциях во время закрытия: они ответят на вопросы об альтернативных маршрутах, сопроводят на станции, подскажут, где находится ближайшая остановка, а также объяснят, какой автобус подойдет.

"Начали тестировать готовность инфраструктуры Казанского направления к запуску самых современных поездов "Иволга 3.0". Поезд успешно совершил рейс. Работы еще предстоит много, вместе с коллегами из РЖД и ЦППК ежедневно готовим инфраструктуру к запуску новых диаметров. "Иволги 3.0" в смешанном графике с другими составами начнут перевозить пассажиров D3 с первого дня его работы", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

С 18 июня увеличились штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты. Это коснется всего городского транспорта. Штраф за безбилетный проезд составит 2 000 вместо 1 000 рублей, штраф за неправомерное использование льготной персонифицированной карты составит 4 000 вместо 2 500 рублей.