Новости последнего часа: все выходы станции "Деловой центр" заработали штатно после ЧП

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все выходы со станции московского метро "Деловой центр" работают штатно после ЧП в торговом центре "Афимолл". Об этом заявил Дептранс.

В Турции горят леса вокруг курортного города Мармарис. Президент страны вылетел на место происшествия, сообщили власти Турции.

Власти ФРГ 8 июля объявят о введении режима аварийной ситуации из-за обстановки с поставками газа, заявили СМИ. Сейчас в ФРГ объявлена первая степень готовности в рамках чрезвычайного плана обеспечения энергобезопасности.