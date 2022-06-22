Новости последнего часа: ОСАГО для аварийных водителей может подорожать на 26%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, ОСАГО для аварийных водителей с учетом цен на запчасти может подорожать на 26%. С таким предложением выступили в Центробанке.

В колледжах РФ появятся 12 новых специальностей. Среди них есть "Оператор технической поддержки" и "Аппаратчик-оператор производства продукции общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов", сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Сбербанк будет выдавать льготную ипотеку по ставке от 6,7%. Об этом заявила компания.