Центробанк РФ предложил увеличить разницу между ставками ОСАГО

Разница между максимальной и минимальной ставками по ОСАГО увеличится на 26%. С таким предложением выступили в Центробанке.

Коснется оно большинства категорий автомобилистов. И все это происходит из-за подорожания деталей, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски. Таким образом, базовую ставку на легковые автомобили будут устанавливать индивидуально, в диапазоне от 1 646 до 7 535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.