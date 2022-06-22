Количество поездов "Москва 2020" за год выросло более чем в 1,5 раза – Ликсутов

Больше 70% пассажиров столичного метро ездят в новых и комфортных поездах разных моделей. Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, в городе продолжают закупать современные составы.

Например, количество инновационных поездов "Москва 2020" за год выросло более чем в 1,5 раза. Четыре таких состава начали курсировать в мае. Еще четыре продолжают тестировать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.