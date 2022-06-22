Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 30 июня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Под ограничениями остаются воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовали строить маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

