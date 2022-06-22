Дептранс Москвы поддержал новый закон, регулирующий работу столичного такси

Столичных таксистов заставят работать по-новому. В Дептрансе поддержали поправки в закон, который регулирует деятельность московского такси.

Так, ответственность за совершенную аварию, в том числе финансовая, теперь будет распространяться на агрегаторов. Изменения ждут и водителей: им придется проходить тест на знание города, также они не смогут работать с неоплаченными штрафами или судимостью за тяжкие преступления. Это должно, по мнению авторов документа, повысить безопасность в городе и защитить интересы пассажиров.

По данным Дептранса, ежедневно московское такси перевозит более полутора миллионов пассажиров. Каждый день на линию выходят до 80 тысяч машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

