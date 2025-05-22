Участок временно закроют на юге Калужско-Рижской линии метро Москвы

С 31 мая по 1 июня и с 7 по 8 июня поезда не будут ходить между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро Москвы.

Как сообщили в департаменте транспорта, ограничения вводят на время строительства пересадки на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии.

Для пассажиров организуют бесплатные автобусы КМ. Также будет действовать бесплатный повторный вход в метро на станциях "Октябрьская", "Новые Черемушки" и "Площадь Гагарина" на МЦК.

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