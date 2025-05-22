Новости градостроительного комплекса Москвы

Новый четырехполосный путепровод возведут на дублере Алтуфьевского шоссе, сообщил Сергей Собянин. Сооружение соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд, а также разгрузит движение на северо-востоке Москвы.

"С 2020 года по программе "1 рубль за 1 квадратный метр в год" инвесторы арендовали 11 исторических зданий и помещений. Общая площадь недвижимости, расположенной в восьми районах, составляет 4,6 тысячи квадратных метров. Два реставрационных проекта завершены, а предприниматели переведены на льготную ставку аренды. На 9 объектах восстановительные работы продолжаются", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В районе Нагатино-Садовники инвесторы строят современные здания для размещения школы и двух детских садов. В зданиях общей площадью более 27 тысяч квадратных метров будет 675 школьных и 500 дошкольных мест.