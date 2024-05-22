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22 мая, 07:45

Транспорт

Ведущие Москвы FM анонсировали темы дня 22 мая

Ведущие Москвы FM анонсировали темы дня 22 мая

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Ведущие радиостанции Москва FM Наталья Пешкова и Роман Карлов рассказали о темах дня 22 мая. В эфире они обсудят переход городского наземного транспорта с дизельных автобусов на электробусы.

Также ведущие поговорят о подготовке города к фестивалю "Лето в Москве. Все на улицу!" и стартовавшей акции "День без турникетов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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