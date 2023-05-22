Гроза и ветер ожидаются в Москве до 22:00 22 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Город

Новые речные электротрамваи спустят на воду 15 июня

Новые речные электротрамваи спустят на воду 15 июня

Ремонт центральных станций начали на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро завершили первый этап работ

На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро завершили первый этап реконструкции

"Техно": первый отечественный электромобиль "Атом" представлен в РФ

Первый этап реконструкции провели на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Речные электросуда запустят в Москве 15 июня

Эксперты рассказали о стоимости билетов из Москвы в Тбилиси

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 98 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

Прокатиться по Москве-реке на новом электрическом трамвайчике можно будет уже с 15 июня. Уже известны маршруты, по которым будут курсировать электросуда. Пока их будет два – от парка "Фили" до Киевского вокзала и от Автозаводского моста до Печатников.

С запуском москвичи получат еще один вид городского транспорта, который поможет сократить время в пути. О всех преимуществах электрических водных трамваев – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоРоман КарловДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика