Новые речные электротрамваи спустят на воду 15 июня

Прокатиться по Москве-реке на новом электрическом трамвайчике можно будет уже с 15 июня. Уже известны маршруты, по которым будут курсировать электросуда. Пока их будет два – от парка "Фили" до Киевского вокзала и от Автозаводского моста до Печатников.

С запуском москвичи получат еще один вид городского транспорта, который поможет сократить время в пути. О всех преимуществах электрических водных трамваев – в эфире телеканала Москва 24.