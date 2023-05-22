Ремонт центральных станций начали на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро начали ремонт центральных станций. 27 и 28 мая закрывают участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая". Первый этап был в прошедшие выходные, 20 и 21 мая.

Для реконструкции специально выбрали нерабочие дни и сезон отпусков в целом. Это позволяет свести к минимуму неудобства для пассажиров.

Как организовано движение поездов? Что именно обновляют? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.