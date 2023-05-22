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Транспорт

На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро завершили первый этап реконструкции

На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро завершили первый этап реконструкции

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Большой ремонт в короткие сроки начали на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. По выходным закрывают участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая". Первый этап работ провели в прошедшие выходные, 20–21 мая.

Для реконструкции специально выбрали выходные и сезон отпусков. Это позволяет свести к минимуму неудобства для пассажиров.

Как организовано движение? И что именно ремонтируют? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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