Первый этап реконструкции провели на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Большой ремонт в короткие сроки начали на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. По выходным закрывают участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая". Первый этап работ провели в прошедшие выходные, 20–21 мая.

Для реконструкции специально выбрали выходные и сезон отпусков. Это позволяет свести к минимуму неудобства для пассажиров.

Как организовано движение? И что именно ремонтируют? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.