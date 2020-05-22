Гроза и ветер ожидаются в Москве до 22:00 22 мая

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Новости Московского транспорта

Новости часа: РФ возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июня

Несколько станций Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют на ремонт

Новости часа: Путин заявил, что против РФ направлен практически весь арсенал Запада

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля

ЦОДД спрогнозировал дорожный трафик в столице вечером до 8 баллов

Первый за четыре года прямой рейс из Москвы в Тбилиси приземлился в аэропорту

Собянин рассказал о контроле качества воды в Москве-реке с помощью судна "Экопатруль"

Росавиация выдала авиакомпании Georgian Airways разрешение на полеты в Тбилиси

Москвичи смогут отправиться на южные курорты прямо с московских автовокзалов

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Южный речной вокзал становится новой точкой притяжения жителей столицы – для посетителей работает бесплатный Wi-Fi. Интернетом можно пользоваться в кафе, ресторане, внутри здания вокзала.

На всех ж/д направлениях "Аэроэкспресса" заработала оплата по биометрии.

"Мы видим рост популярности российской системы оплаты по биометрии, поэтому подключили к ней еще один вид транспорта. Теперь сервис действует на всех железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса". Сервис имеет банковский уровень защиты, вмешательство со стороны исключено. Другие способы оплаты также продолжат работать, а выбор всегда останется за пассажиром", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

К запуску двух новых линий МЦД в столичном транспорте обновляется навигация – логотипы D3 и D4 добавили к более 300 элементам навигации на МЦД и в метро. Это делается заранее, чтобы пассажиры заранее привыкли к новым обозначениям и смогли продумать будущие маршруты и пересадки с D3 и D4.

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