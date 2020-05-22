Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Южный речной вокзал становится новой точкой притяжения жителей столицы – для посетителей работает бесплатный Wi-Fi. Интернетом можно пользоваться в кафе, ресторане, внутри здания вокзала.

На всех ж/д направлениях "Аэроэкспресса" заработала оплата по биометрии.

"Мы видим рост популярности российской системы оплаты по биометрии, поэтому подключили к ней еще один вид транспорта. Теперь сервис действует на всех железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса". Сервис имеет банковский уровень защиты, вмешательство со стороны исключено. Другие способы оплаты также продолжат работать, а выбор всегда останется за пассажиром", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

К запуску двух новых линий МЦД в столичном транспорте обновляется навигация – логотипы D3 и D4 добавили к более 300 элементам навигации на МЦД и в метро. Это делается заранее, чтобы пассажиры заранее привыкли к новым обозначениям и смогли продумать будущие маршруты и пересадки с D3 и D4.