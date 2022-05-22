В московском метро к летнему сезону провели генеральную уборку – Ликсутов

Генеральная уборка к летнему сезону проведена на всех пересадочных узлах МЦК и станциях московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что было промыто 780 тысяч квадратных метров облицовки на станциях и в вестибюлях, помыто более 220 тысяч квадратных метров остекления, а также очищено 250 тысяч квадратных метров прилегающей территории.

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