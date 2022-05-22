Скорость начали ограничивать на арендных электросамокатах в Москве

На арендных электросамокатах в столичных парках и иных людных местах начали автоматически ограничивать скорость. Речь идет о тех, что в парках и других людных местах.

Уточняется, что данный вид транспорта предлагается приравнять к одному из видов и добавить в ПДД, но пока это остается на этапе обсуждений.

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